{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 2822

Умерли из-за вируса 92 человека

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 2822, зафиксировано 92 летальных исхода. Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Количество заболеваний, вызнанных коронавирусом, в Иране достигло 2822 случаев", - цитирует его агентство Клуб молодых журналистов. Джаханпур добавил, что "число жертв вируса достигло 92". Ранее сообщалось о 2336 заболевших и 77 смертельных исходах.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения в стране новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все школы страны ушли на выходные, на неделю прекратил работу Меджлис (парламент). Во вторник вице-спикер Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса нового типа.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Елабуге пройдет выставка о культуре народов Крыма
Мероприятие пройдет 6 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС