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Распространение коронавируса нового типа

Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов

Правительство ранее ограничило до 1 июня вывоз из России некоторых видов медизделий, в том числе масок, халатов, противовирусных средств

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие) наблюдает отсутствие медицинских масок у дистрибьюторов. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

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"Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет", - сказала она.

4 марта правительство на фоне распространения коронавируса ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств. Действие соответствующего постановления, которое подписал 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин, не распространяется на вывоз масок и других медизделий гражданами для личного пользования.

Как отмечается в сообщении Минпромторга, в перечень продукции со временным ограничением на вывоз внесли защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

По мнению Игнатьевой, запретить вывоз масок нужно было в январе.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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