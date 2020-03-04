Российские аптеки заявили об отсутствии медицинских масок у дистрибьюторов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация аптечных сетей (входят "Аптечная сеть 36,6", "Ригла", "Аптеки Невис", "Эркафарм", "Неофарм" и другие) наблюдает отсутствие медицинских масок у дистрибьюторов. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева.

"Сохранятся высокий спрос. У дистрибьюторов масок сегодня нет", - сказала она.

4 марта правительство на фоне распространения коронавируса ограничило до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования, в том числе масок, халатов, противовирусных средств. Действие соответствующего постановления, которое подписал 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин, не распространяется на вывоз масок и других медизделий гражданами для личного пользования.

Как отмечается в сообщении Минпромторга, в перечень продукции со временным ограничением на вывоз внесли защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

По мнению Игнатьевой, запретить вывоз масок нужно было в январе.