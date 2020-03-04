Число заболевших коронавирусом в Бельгии увеличилось до 20

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Число людей в Бельгии, заразившихся новым коронавирусом, увеличилось до 20. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения королевства.

Ведомство провело накануне около 500 тестов на коронавирус, десять из которых показали положительный результат. Девять человек из тех, чьи тесты оказались положительным, недавно вернулись из Италии, еще один заболевший не покидал Бельгию, однако находился в контакте с ранее зараженным человеком, пояснили в Минздраве.

Ранее, как сообщал Минздрав, в Бельгии новым коронавирусом были заражены 10 человек.