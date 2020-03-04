Ущерб от преступлений военнослужащих РФ оценили в 4,9 млрд руб. в 2019 году

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общий ущерб от преступлений, совершенных военнослужащими в 2019 году, оценен в 4,9 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в Следственном комитете РФ со ссылкой на выступление зампредседателя СК, руководителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) Александра Сорочкина на расширенном заседании коллеги ГВСУ по итогам работы за прошлый год.

"По оконченным в 2019 году (военными следователями - прим. ТАСС) уголовным делам материальный ущерб, причиненный преступлениями, превысил 4,9 млрд рублей, - сообщил Сорочкин. - В ходе предварительного следствия с учетом имущества, арестованного и изъятого военными следователями, а также добровольно погашенного обвиняемыми ущерба он возмещен почти на 30%".

Принимавший участие в коллегии председатель СК Александр Бастрыкин подчеркнул, что фабулы рассмотренных в 2019 году судами уголовных дел о коррупции, следствие по которым вели военные следователи, "вызвало обоснованное негодование в обществе в силу той циничности, с которой виновные расхищали государственное имущество". Он отметил "позитивные тенденции в сфере противодействия коррупционным преступлениям" в Вооруженных силах, войсках и других структурах, где предусмотрена военная служба, и поставил задачу возместить максимально ущерб, причиненный преступлениями.

Количество самовольно оставивших части военнослужащих за последние десять лет сократилось в пять раз, сообщил председатель СК.

Как сообщили в СК, в 2019 году "по уголовным делам, находившимся в производстве военных следственных органов, разыскан 361 военнослужащий, уклонявшийся от прохождения военной службы".

"На начало 2020 года в розыске находилось немногим более 1 тыс. человек. При этом десять лет назад количество разыскиваемых лиц превышало 5,3 тыс. человек", - отметили в ведомстве.

По данным ГВСУ, в России на протяжении нескольких лет наблюдается сокращение количества учтенных преступлений против военной службы. В минувшем году на треть меньше стало преступлений против порядка пребывания на военной службе, в 1,7 раз сократилось число случаев самовольного оставления части или места службы, на 17,8% снизилось количество фактов рукоприкладства по отношению к подчиненным, на 3% - нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Число военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений, в прошлом году сократилось на 7,6%.