Первая в России соцгостиница для онкобольных детей из регионов открылась в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Социальная гостиница для тяжелобольных детей, приезжающих в столицу на лечение, а также их родителей, открыта на Нагорной улице на юго-западе Москвы для первых семей, передает корреспондент ТАСС.

Власти Москвы в конце 2019 года передали благотворительному фонду "Добрый дом" два здания на юго-западе города для создания социальной гостиницы. Передача в безвозмездную аренду сроком на 10 лет была осуществлена на основе распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина. Раньше в зданиях 1959 года постройки располагалась школа-интернат, однако учреждение было закрыто в 2015 году и последние годы пустовало.

"Дети со всей страны приезжают в Москву лечиться, раньше в городе эта проблема решалась в ручном режиме - кто-то снимал жилье, если не могли себе позволить, то обращались в благотворительные фонды. Сегодня в Москве этот вопрос решился раз и навсегда. Мы познакомились [с "Добрым домом"], когда в одном из домов выселяли детей с онкологическими заболеваниями, это был скандал, но к счастью, все закончилось хорошо. Теперь этого не повторится, у детей есть надежный дом, это прекрасный прецедент, чтобы смотреть, как можно организовывать помощь детям", - сказала на открытии уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Екатерина Бербер заявила, что власти города будут поддерживать фонд и готовы к активному сотрудничеству. В ходе мероприятия все желающие смогли осмотреть территорию гостиницы, увидеть комнаты для отдыха, помещения для реабилитации и занятий спортом, учебные классы. Как сообщила руководитель благотворительного фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко, проект уникален тем, что помимо предоставления бесплатного временного жилья, в нем будут оказывать и другую помощь. "Наши подопечные смогут учиться, получать психологическую и юридическую поддержку, повышать квалификацию, проходить курсы реабилитации и сдавать анализы, не выходя из "Доброго дома", - сказала она.

По словам Ромейко, в зданиях уже проведен локальный ремонт отдельных комнат силами родителей больных детей, чтобы первые семьи, проживавшие на съемных квартирах, уже смогли туда заселиться. Ремонтные работы будут продолжены поэтапно, полностью завершить масштабную реставрацию здания планируется в течение двух лет. Пока работы финансируются за счет пожертвований граждан. "Мы обращались к ряду крупных строительных организаций Москвы, занятых возведением знаковых объектов столицы, с целью призыва к меценатству и предоставлению строительных компетенций, а также к крупным инфраструктурным организациям города с целью организации совместных акций по участию сотрудников в сборе средств. Однако отклика пока не было", - сказала глава фонда.

Всего в корпусах планируется сделать 67 квартир на 270 семей. Архитектурный проект зданий уже готов, его разработала компания IND Architects на благотворительной основе.

О ситуации

Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвала общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих.

По данным благотворительного фонда, онкобольной ребенок лечится в стационаре в среднем 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев (а иногда вплоть до четырех лет) проходит процедуры в клинике. Иногда стоимость проживания в Москве составляет до 80% всех расходов на лечение, отмечают в фонде.

О фонде

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. С 2014 года поддержку получили более 1 тыс. семей.