Роскомнадзор ограничит доступ к источникам фейков о коронавирусе в России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсам, распространяющим ложную информацию о коронавирусной инфекции в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и сети Facebook, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, - указано в сообщении. - Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли".