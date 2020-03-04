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ПФР начал оформление маткапитала за первого и второго ребенка

Ранее глава фонда Максим Топилин сообщил, что материнский капитал с 15 апреля будет автоматически назначаться семьям, где рождаются первый и второй ребенок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) со вчерашнего дня начал оформление материнского капитала по расширенному пакету, который предусматривает выплаты семьям, где с 1 января этого года родился первый или второй ребенок. Об этом заявил в среду глава Пенсионного фонда России Максим Топилин в ходе обсуждения изменений в законопроект о бюджете фонда на ближайшие три года на пленарном заседании в Госдуме.

"Закон уже вступил в силу. И Пенсионный фонд уже со вчерашнего дня приступил к работе по обеспечению материнским и семейным капиталом в новых размерах на первых и вторых детей, где эта сумма увеличивается до 616 тыс. рублей", - сказал он.

В понедельник Топилин сообщил, что материнский капитал с 15 апреля будет автоматически назначаться семьям, где рождаются первый и второй ребенок.

Направления использования

ПФР готов рассмотреть предложения по использованию средств материнского капитала на новые направления, сообщил Топилин.

"Что касается новых направлений, мы готовы рассматривать различные предложения. Но я бы исходил из того, что материнский и семейный капитал - это прежде всего жилье, мы должны обеспечить доступность жилья в первую очередь. Мне кажется, это ключевое направление. Также образование, здесь принципиальных изменений, наверное, не требуется", - сказал он, отвечая на вопрос депутата.

Расширение программы маткапитала

Президент Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала.

Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, - они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

Кроме того, в новом законе сокращаются сроки выдачи сертификата с 15 до 5 дней, причем за счет электронного взаимодействия ведомств получить сертификат можно будет в беззаявительном порядке. Также сократится срок перечисления средств материнского капитала - с 30 до 10 дней. Устанавливается также, что право на получение выплат на первого ребенка распространяется и на отцов - единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 617 рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичРоссия
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