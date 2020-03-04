Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса

ТАСС, 4 марта. Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство ANSA .

По его данным, это решение вступает в силу с четверга, 5 марта. Согласно последним данным, жертвами коронавируса в Италии стали 79 человек, заразились 2263, 160 вылечились. Случаи заражения есть почти во всех регионах, эпицентры - Ломбардия и Венето.

Правительство Италии готовит дополнения к принятому ранее декрету премьер-министра о карантинных мерах на основании рекомендаций медиков. Новый правительственный декрет включает введение дистанции не менее метра между людьми в общественных местах, приветствия на расстоянии без рукопожатия и объятий с поцелуями, отмену всех конгрессов и конференций. Людям старше 75 лет будет рекомендовано не выходить из дома. Правительство также может расширить территорию "красной зоны", в которую пока входят 10 городов северной области Ломбардия и 1 город соседней Венето, где возникли локальные вспышки коронавирусной инфекции.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.