Верховный муфтий России поддержал поправку к Конституции с упоминанием о Боге

"Я, как и подавляющее большинство народа нашей страны России, полностью поддерживаю [эту поправку]. Знание о Боге составляет корень нашего существа, всех народов, тем более тех, которые придерживаются традиционных конфессий - ислама, православия, иудаизма, буддизма", - сказал муфтий в среду ТАСС.

Муфтий добавил, что упоминание русского языка как языка государствообразующего народа "говорит о том, что русский является государственным языком - это реальность, жизнь, и это не просто государственный язык, а язык межнационального общения между всеми 193 большими и малыми народами".

3 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте. Она станет частью новой статьи 67.1: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Комитет также рекомендовал нижней палате поддержать предложенную президентом поправку о государственном статусе русского языка как языка государствообразующего народа.