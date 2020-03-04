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Распространение коронавируса нового типа

Опрос: три четверти работодателей до сих пор не приняли меры профилактики коронавируса

Среди мер по борьбе с вирусом руководители назвали введение карантина в офисах, отказ от корпоративных мероприятий, раздачу медицинских масок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Порядка 14% российских компаний приняли меры по профилактике распространения инфекционных заболеваний на рабочих местах, при этом порядка 75% до сих пор не провели никаких мероприятий в связи с повышением риска распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в результатах опроса Superjob, опубликованных в среду.

"По состоянию на 4 марта 14% российских работодателей принимают меры по борьбе с коронавирусом, что в два раза больше, чем в начале февраля. 75% компаний по-прежнему не принимают никаких противовирусных мер", - следует из результатов опроса.

Среди мер по борьбе с распространением инфекции работодатели называли введение карантина в офисах, отказ от корпоративных мероприятий и совещаний, раздачу медицинских масок, дезинфицирующих растворов для рук, противовирусных средств и витаминов. Компании информируют сотрудников о мерах профилактики. Работникам с симптомами болезни позволяют отлежаться дома или переводят на удаленную работу.

Отмечается, что в связи с появлением заболевания соискатели все больше предпочитают работу вблизи дома, либо удаленную работу. "Специалисты SuperJob зафиксировали значительный рост интереса соискателей к функции "Работа рядом с домом", а также удаленной работе. В феврале функцией интересовались в среднем в 2,3 раза чаще, а спрос на удаленку вырос в 1,6 раза", - отмечают аналитики SuperJob.

Опрос проводился с 27 февраля по 4 марта среди 500 менеджеров по персоналу российский компаний на всей территории страны.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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