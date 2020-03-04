На Фарерских островах подтвердили первый случай инфицирования коронавирусом

Об этом на пресс-конференции в среду сообщил министр здравоохранения датской автономии Кай Лео Хальм Юханнесен.

Отмечается, что житель Фарерских островов заразился в конце февраля во время поездки на конференцию во Францию. Он и его семья находятся в карантине, их состояние хорошее. Власти устанавливают, с кем инфицированный контактировал с момента возвращения домой.

В Дании на сегодня подтверждено десять случаев заражения коронавирусом. Большинство было инфицировано во время поездок в северную Италию, один человек был заражен в Иране. В настоящее время 165 человек в королевстве находятся на домашнем карантине.