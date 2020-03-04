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Распространение коронавируса нового типа

Двухнедельный запас лекарств и средств защиты от коронавируса есть во всех регионах России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в стране подготовлено более 360 обсерваторов для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Все регионы России обеспечены двухнедельным неснижаемым запасом лекарств и средств индивидуальной защиты на случай распространения коронавируса. Об этом в среду сообщила директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко, выступая в Общественной палате.

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"Во всех регионах обеспечен двухнедельный неснижаемый запас лекарственных препаратов в связи с коронавирусом, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, механизмы усиления кадров <...>", - говорится в презентации Костенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России подготовлено более 360 обсерваторов для граждан, проходящих карантин из-за угрозы коронавируса. Из них сейчас задействованы 130 емкостью на 8 тыс. 313 коек, а остальные общей емкостью 21 тыс. мест пока законсервированы.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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