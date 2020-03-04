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До конца года в Петербурге отреставрируют 44 исторических фасада

За 10 лет власти обещают восстановить 255 зданий за 17 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделили из бюджета около 1 млрд рублей на реставрацию фасадов 44 зданий в Центральном районе города в 2020 году. Об этом сообщил в среду во время рабочего объезда района губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Если говорить о Центральном районе, в этом году мы выделили 1 млрд рублей на ремонт фасадов. Это 44 здания. Эту программу продолжаем. Всего за 10 лет у нас в программе [реставрации по линии Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры] 255 зданий, нам нужно где-то 17 млрд рублей, чтобы их отремонтировать", - сказал Беглов.

Во время объезда он оценил качество ремонта фасада дома купца И. В. Галунова 1880-х годов постройки. Это здание в стиле эклектика находится на пересечении сразу нескольких улиц в центре Петербурга, занимая целый квартал в районе Невского проспекта. Строение стало самым большим объектом для Фонда капитального ремонта в 2019 году. Площадь отреставрированных фасадов составила более 16 тыс. кв. метров.

В Центральном районе Петербурга более 2,4 тыс. зданий, 89% из них - это дома дореволюционной постройки, многие являются памятниками федерального и регионального значения.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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