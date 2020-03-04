Презентация крупнейшей выставки Рафаэля в Риме прервалась из-за недомогания посетителя

РИМ, 4 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Презентация для журналистов выставки, посвященной Рафаэлю, прервалась из-за плохого самочувствия одного из участников пресс-показа. Из выставочного центра "Скудерие дель Квиринале", который располагается напротив президентского дворца, начали выводить посетителей, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Презентация, не предполагавшая пресс-конференции, должна была начаться в 14:00 (16:00 мск), однако из-за большого числа журналистов проход в здание был задержан. Вскоре после начала осмотра персонал музея начал выводить всех с этажа. О том, что почувствовал себя плохо мужчина, сообщили очевидцы, находившиеся с ним в одном зале. Персонал вызвал скорую помощь. Предположительно, речь идет об инфаркте.

"Всю информацию вам сообщат позже", - сказали корреспонденту ТАСС служащие выставочного центра.

Из-за коронавирусной инфекции открытие крупнейшей выставки, посвященной творчеству Рафаэля и приуроченной к 500-летию его смерти, было под вопросом. Ранее ее мог посетить только президент Италии Серджо Маттарелла. Открытие для публики было запланировано на 5 марта, однако не исключено, что выставку закроют в связи с последними рекомендациями по борьбе с коронавирусом.

В Риме пока не зафиксировано распространения вызываемых этой инфекцией заболеваний.