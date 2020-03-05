Всероссийский открытый урок "Инженеры 2.0". Видеотрансляция

ПроеКТОриЯ

Всероссийский открытый урок "Инженеры 2.0", посвященный представителям различных инженерных профессий, проходит в "Точке рождения инноваций" НИТУ "МИСиС".

На мероприятии обсуждают вопросы о том, какие изменения ждут эту профессию в будущем, достаточно ли инженеру знаний в одной области, нужно ли быть универсальным специалистом. Спикеры - ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, доктор технических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель НПК "Механобр-техника" Леонид Вайсберг, директор по развитию, сооснователь "Карфидов Лаб" Дмитрий Васильев, генеральный конструктор, сооснователь "Карфидов Лаб" Алексей Карфидов.

К прямому эфиру в режиме телемоста подключились ребята из Старого Оскола и Томска, а также участники флешмоба #смотрюпроекторию из Краснодара и поселка имени Тимирязева Нижегородской области.

Модератор открытого урока - теле- и радиоведущий Антон Комолов. Мероприятие проходит при поддержке Министерства просвещения.