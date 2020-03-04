Group-IB передала правоохранителям информацию о фейках про коронавирус в России

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты компании Group-IB передали правоохранительным органам РФ данные об интернет-аккаунтах, распространяющих фейковые аудиосообщения о коронавирусе, в частности, во "ВКонтакте" и Facebook. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Данные, полученные специалистами Group-IB, об аккаунтах, задействованных в распространении фейкового аудиосообщения о коронавирусе, переданы в правоохранительные органы. За прошедшие сутки эксперты Group-IB выявили новые фейковые сообщения, правда, гораздо меньшего охвата, и предупредили, что сохраняется вероятность новых вбросов, поэтому важно использовать информацию из доверенных источников и критически относиться к слухам и возможной дезинформации", - отметили в компании.

В Group-IB также добавили, что в профилях большинства ботов-распространителей фейка в качестве локации указаны страны ближнего зарубежья, а вбросы носили целенаправленный характер, так как распространяли конкретный фейк. "Мы тесно сотрудничаем с администрацией социальных сетей, в том числе с "ВКонтакте" и Facebook, и модераторами форумов для удаления дезинформации о распространении коронавируса", - резюмировали в компании.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, ничего критического на самом деле не происходит. По мнению Путина, "цель таких вбросов понятна - посеять панику среди населения", а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.