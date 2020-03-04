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Судьи предлагают оставить для суда присяжных только вопрос о виновности подсудимого

По мнению председателя Совета судей РФ, фабула и квалификация преступления не должна входить в компетенцию присяжных
Председатель Совета судей РФ и судья Верховного суда Виктор Момотов Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Председатель Совета судей РФ и судья Верховного суда Виктор Момотов
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Судьи Верховного суда РФ предлагают упростить процедуру суда присяжных и оставить для них лишь один вопрос - о доказанности вины подсудимого.

Так, председатель Совета судей РФ и судья Верховного суда Виктор Момотов заявил, что нужно подумать над опросным листом, который предоставляется присяжным. "Наверное, вопросы должны быть сформулированы более кратко, более ёмко. Все-таки [нужно] подойти к той традиции, которая существовала. Вопрос заключался только в одном: виновен или нет человек. Это вопрос фактов, вопрос эмоциональной оценки, вопрос житейского опыта, здравого смысла", - сказал Момотов, выступая на заседании Клуба имени Д. Н. Замятнина.

По его мнению, именно на эти вопросы должен отвечать присяжный. То, что касается фабулы и квалификации преступления, должен делать судья. "Я полагаю, что упрощен должен быть опросный лист, чтобы суд присяжных заседателей более эффективно работал", - сказал Момотов.

"На мой взгляд, такие возможности у РФ имеются, предложение Верховного суда и нашего руководителя в части расширения сферы присяжных заседателей заслуживает внимания", - добавил глава Совета судей.

Судья Верховного суда РФ Александр Дзыбан считает, что присяжные часто путаются в массе вопросов, так как на практике опросные листы могут содержать более тысячи вопросов. "И им [присяжным] сложно определиться, по какому эпизоду какие доказательства были представлены, - пояснил судья. - Для присяжных заседателей весьма было бы удобно поставить один вопрос. Я против такого не возражаю".

Замначальника управления, начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики в области уголовного судопроизводства Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного суда РФ Борис Шалумов также сообщил об идее поставить перед присяжными в районных судах один вопрос: "Доказано ли то обвинение, которое предъявлено". По его словам, присяжные смогут отвечать, что обвинение доказано частично. "Это бы, конечно, упростило процедуру, но это в перспективе", - добавил Шалумов.

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