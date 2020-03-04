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Распространение коронавируса нового типа

Власти Петербурга опровергли, что пациентам в карантине запрещают разглашать свой диагноз

Ранее в местных СМИ появилась информация, что врачи Боткинской больницы предупредили пациента с ОРВИ, который вернулся из Италии, о необходимости подписать бумаги о неразглашении его диагноза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина не просит пациентов, которые находятся в учреждении в карантине, подписывать документы о запрете разглашения информации о поставленном им диагнозе. Об этом в среду ТАСС сообщили в городском комитете по здравоохранению.

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4 марта в региональных СМИ появилась информация, что по сведениям одного из пациентов, госпитализированных с признаками ОРВИ в Боткинскую больницу после посещения Италии, медики предупредили мужчину о необходимости в будущем подписать документы о неразглашении его диагноза.

"В больнице Боткина никаких таких документов не дают, единственное, что дают подписать - это информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Это то, что мы все подписываем, обращаясь в любое медицинское учреждение. Никаких бумаг о неразглашении диагноза нет", - рассказала собеседница агентства.

В комитете добавили, что сейчас в больнице находятся 44 пациента с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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