Программа регионального материнского капитала в Петербурге продлена на пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый Законодательным собранием города закон о продлении действия региональной программы материнского капитала на пять лет - до 2026 года. Документ опубликован на официальном портале городской администрации.

Предыдущая версия нормативного акта два года назад продлевала срок действия программы до конца 2021 года.

"Внести изменение в закон Санкт-Петербурга от 30 ноября 2011 года "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге", заменив в тексте пункта 1 статьи 2 слова "по 31 декабря 2021 года" словами "по 31 декабря 2026 года", - говорится в документе.

Программа регионального материнского капитала действует в Санкт-Петербурге с 2012 года. Она предусматривает выплату из городского бюджета семьям, где родился третий или последующий ребенок. С учетом ежегодной индексации сумма поддержки таким семьям составляет уже более 160 тыс. рублей. Количество многодетных семей в Петербурге превышает 44,5 тысячи.