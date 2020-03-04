Роспотребнадзор советует при поездках в Японию учитывать эпидситуацию

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор призывает россиян учитывать информацию о распространении коронавирусной инфекции в Японии при планировании поездок. Об этом сообщает в среду пресс-служба ведомства.

"В Японии продолжается распространение новой коронавирусной инфекции. По состоянию на 4 марта 2020 года, помимо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess выявлено 293 инфицированных. Значительное число эпизодов заражения приходится на столичный округ (44 человека). Рекомендуем российским гражданам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что особенно острая ситуация на Хоккайдо, там диагностировано 79 случаев заражения. Кроме того, местные власти префектуры 28 февраля объявили о введении в этом регионе чрезвычайного положения на три недели (до 19 марта).