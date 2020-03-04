Египет увеличил допустимый срок пребывания туристов в стране с 90 дней до пяти лет

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Египет увеличил максимально допустимый срок пребывания туристов в стране с 90 дней до пяти лет. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщило издание Egypt Independent.

"По новому указу, туристы могут продлить срок своего пребывания на территории страны, который ранее составлял 90 дней за однократный въезд, до пяти лет, - отмечается в сообщении. - Однако такие визы можно оформить только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз".

Кроме того, в период летних месяцев - с июня по август - туристам, прибывающим непосредственно в аэропорт Луксора, будет сделана скидка в $10 на визу. В настоящее время стоимость однократной туристической визы составляет $25, многократной - $60.

Ранее МИД Египта объявлял о завершении первой фазы проекта по запуску электронных виз для 46 стран мира в июне 2019 года.

Данные меры нацелены на привлечение в страну пирамид иностранных туристов. В 2018-2019 финансовом году, согласно данным официального информационного агентства МЕНА, доходы Египта от туризма выросли на 28% и составили $12,2 млрд по сравнению с $9,8 млрд годом ранее.