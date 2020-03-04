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Погода в Симферополе побила рекорд 95-летней давности по теплу

Температура воздуха в городе составила 26,6 градуса

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Погода в Симферополе в среду стала самой теплой для этого дня за последние 95 лет, температура воздуха на радость жителям города и туристам поднялась до отметки 26,6 градуса, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Температурный рекорд 95-летней давности побит в Симферополе. Если 4 марта 1925 года столбик термометра поднялся там до 21,3 градуса, то сегодня воздух прогрелся до 26,6 градусов тепла", - сказал он.

День выдался теплым для всего юга страны в целом. В Астрахани уже в 10:00 по местному времени температура воздуха составила 17,5 градусов тепла, что выше показателя 1958 года - 15 градусов. В Ростове-на-Дону воздух прогрелся до 21,5 градусов тепла, что также выше прежнего рекорда для 4 марта - 20 градусов.

"В четверг на юге страны по-прежнему сохранится тепло, но станет больше облаков, и температурные рекорды уже не будут носить столь массовый характер. Температура воздуха будет выше нормы на 8-12 градусов", - добавил Леус.

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