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Распространение коронавируса нового типа
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Школы в Италии будут закрыты до 15 марта из-за коронавируса

Число инфицированных в стране достигло 2706 человек

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Италии постановило закрыть школы с 5 марта до 15 марта. Об этом сообщила в среду министр образования Лучия Адзолина.

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"Для правительства это непростое решение, но, выслушав мнение членов технического и медицинского комитетов, мы приняли решение о приостановке образовательной деятельности с завтрашнего дня до 15 марта", - сказала она.

Как объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, уже вечером он подпишет соответствующий указ. Помимо распоряжения о закрытии по всей стране школ, включая сады и ясли, декрет будет содержать дополнительные карантинные меры. В правительстве также работают над тем, чтобы обеспечить пребывание родителей дома для присмотра за детьми.

Глава кабинета пояснил, что закрытие школ направлено на сдерживание распространения коронавируса. "Мы сосредоточены на задаче пресечения и замедления темпов заражения, поскольку наша система здравоохранения, какой бы надежной она ни была, рискует не справиться, особенно при необходимости проведения реанимационных действий и интенсивной терапии", - сказал Конте.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены почти во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето. Города "красной зоны" в областях Ломбардия и Венето, где возникли две локальные вспышки, находятся в изоляции. Не исключено, что территория карантинной зоны будет расширена.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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