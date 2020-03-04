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Предложения по изменениям в Конституции

РПЦ безусловно поддержала предложенную президентом поправку к Конституции о детях

Поправки призваны обеспечить приоритет семейного воспитания, отметили в Русской православной церкви

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь безусловно поддерживает предложение президента Владимира Путина об ответственности государства за детей, оставшихся без попечения. Об этом написал в своем канале в Telegram в среду председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Эти поправки призваны утвердить представление о браке как о союзе мужчины и женщины, обеспечить приоритет семейного воспитания и необходимость создания условий, способствующих всестороннему развитию детей. Сделать заботу о детях конституционной основой жизни общества - вот что совершенно однозначно следует из слов президента на встрече с членами рабочей группы по внесению изменений в Конституцию. И эта позиция вызывает безусловную поддержку Русской церкви и святейшего патриарха", - написал Легойда.

Он отметил, что в РПЦ "высоко оценивают ярко выраженную социальную направленность предложенных президентом поправок в Основной закон".

Как отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, упоминание детей в Конституции, предложенное Владимиром Путиным, не дает оснований для опасений по поводу применения норм ювенальной юстиции. По его словам, согласно поправке государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанность родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛегойда, Владимир РомановичПредложения по изменениям в Конституции
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