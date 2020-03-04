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В Конгрессе США договорились о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Средства, в частности, пойдут на разработку вакцины и клинические испытания

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Главы комитетов по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк) и Сената Ричард Шелби (республиканец от штата Алабама) Конгресса США договорились о выделении американской администрации $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает в среду агентство Reuters.

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Выделяемая Конгрессом сумма более чем в три раза превышает объем средств в $2,5 млрд, который запрашивал президент США Дональд Трамп.

Как ожидается, законодатели нижней палаты могут проголосовать по документу в этот же день, тогда как сенаторы рассмотрят его в четверг. После этого до конца недели законопроект поступит на подпись к Трампу. Средства, в частности, пойдут на разработку вакцины и клинические испытания.

По словам Шелби, вопрос не должен решаться в политической плоскости. "Речь идет о защите американских граждан от возможной пандемии, - цитирует сенатора газета The Hill. - Мы вместе работали над проектом в качестве всеобъемлющего ответа, чтобы дать специалистам необходимые ресурсы для борьбы с кризисом".

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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