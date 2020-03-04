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Распространение коронавируса нового типа

Трамп надеется, что авиакомпаниям США не понадобится помощь из бюджета из-за коронавируса

Президент США выразил уверенность в том, что американцам не следует опасаться авиаперелетов внутри страны

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что американским авиакомпаниям не понадобится государственная финансовая поддержка, несмотря на негативные экономические последствия распространения нового коронавируса в мире. Он сообщил об этом, беседуя в среду с журналистами на встрече с руководителями ряда крупнейших авиакомпаний США и членами своей рабочей группы по борьбе с новым коронавирусом, состоявшейся в Белом доме.

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"Не задавайте этот вопрос, поскольку они не просили о таком, - сказал американский лидер про своих собеседников. - Не подавайте им эту идею!"

"Мы еще это не обсуждали. Будем надеяться, это и не потребуется", - отметил руководитель администрации США, имея в виду финансовую помощь из бюджета для авиакомпаний.

Он выразил уверенность в том, что американцам не следует опасаться авиаперелетов внутри страны, невзирая на случаи заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах. "Да, безопасно. Абсолютно", - заявил Трамп, когда у него поинтересовались, безопасно ли сейчас американцам продолжать пользоваться авиатранспортом. В связи с этим президент пообещал, что авиакомпании США будут гибко подходить к вопросу выплаты компенсаций тем пассажирам, которые по уважительным причинам, связанным с распространением коронавируса, вынуждены в настоящее время сдавать билеты. "Люди будут очень впечатлены тем, что делают авиалинии", - считает Трамп.

Он также предпринял попытку разрядить на совещании обстановку, услышав от представителя системы здравоохранения США рекомендацию не прикасаться немытыми руками к лицу. "Я к своему лицу не прикасался уже недели! Недели!" - сказал под смех присутствующих президент.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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