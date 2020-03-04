В Москве открыли первую в РФ гостиницу для тяжелобольных детей из регионов и их близких

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первая в России социальная гостиница для тяжелобольных детей из регионов, приезжающих на лечение, и их родственников в среду открылась на Нагорной улице на юго-западе Москвы. Она начала работать в зданиях бывшей школы-интерната, и хотя ремонт пока сделан только в нескольких помещениях, сюда уже переехали первые семьи, с которыми пообщался корреспондент ТАСС.

Раньше в здании гостиницы была школа-интернат, построенная по советскому типовому проекту 50-х годов. Фасад с тех пор не менялся, только детская и спортивная площадки немного современнее, чем само здание. Два корпуса соединены галереей. Длинные узкие коридоры, выкрашенные масляной краской, соединяют собой аудитории, на разных этажах друг за другом тянутся небольшие комнаты для проживания со множеством кроватей и уложенными друг на друга матрасами, внизу расположился спортзал.

Сами себе ремонтники

Среди пустых комнат встречается несколько жилых. Здесь заново окрашены стены, постелены ковры, скатерти на столах и тканые салфетки. В одной из таких комнат поселилась Ирина Николаевна, у которой в Москве лечится внучка. Она переехала в социальную гостиницу из комнаты, которую арендовала на севере столицы за 20 тыс. рублей в месяц.

"Там у меня была маленькая комнатушка, и было неудобно ездить оттуда к внучке в больницу, она лежит в ортопедическом отделении больницы на улице Ивана Сусанина. На Новый год я загадала желание, чтобы у нас был большой дом, в котором будет жить вся наша большая семья, и Юля Ромейко (руководитель фонда "Добрый дом") смогла сделать для нас такой дом", - рассказала женщина.

Сама Ирина Николаевна с Камчатки, в Москве находится несколько месяцев. У ее четырехлетней внучки Ксюши генетическая мутация, связанная с развитием ног. "Еще два месяца ей надо пролежать на растяжке на специальном аппарате, сначала сделали одну ножку, и буквально несколько дней назад вторую, пока ей надо побыть в аппарате Илизарова", - говорит Ирина Николаевна.

По профессии она штукатур-маляр, благодаря ее усилиям в социальной гостинице преобразились уже три комнаты. "Я очень рада, что у нас появился этот дом, что я не просто так сижу и жду, когда у ребенка закончится операция, а занимаюсь своим любимым делом. Я здесь и сторож, и администратор, и штукатур-маляр, мне нравится, что я здесь занята, что я не чувствую себя ненужной", - добавила она.

Александр из Казани уже год живет в Москве с 17-летним сыном Денисом, который проходит лечение в стационаре онкологического центра имени Блохина. В социальной гостинице он пока живет наездами и тоже помогает приводить помещения в порядок. Но мечтает, чтобы уже поскорее можно было окончательно сюда въехать.

"Бывает, возвращаешься в квартиру после химиотерапии с ребенком, а уже вечером у него температура 40 или еще что-то, и надо снова собирать вещи и тащить его в больницу. А здесь - в планах организовать работу специалистов, которые смогут оказать детям первую помощь, это гораздо удобнее и безопаснее. И еще, сейчас каждые три дня надо ездить с ребенком в больницу сдавать анализы, а здесь хотят сделать прямо лабораторию на месте", - сказал он.

Большие планы

Как рассказала руководитель благотворительного фонда "Добрый дом", который получил бывший интернат для создания гостиницы, Юлия Ромейко, ремонтные работы, начатые родителями больных детей в некоторых помещениях, будут поэтапно продолжаться, а полностью завершить масштабную реставрацию здания планируется в течение двух лет. Пока работы финансируются за счет пожертвований граждан.

"Мы обращались к ряду крупных строительных организаций Москвы, занятых возведением знаковых объектов столицы, а также к крупным инфраструктурным организациям города <...>. Однако отклика пока не было", - посетовала глава фонда.

По ее словам, всего в корпусах планируется сделать 67 квартир на 270 семей. Архитектурный проект зданий уже готов, его разработала компания IND Architects на благотворительной основе. Как отметила Ромейко, проект уникален тем, что, помимо предоставления бесплатного временного жилья, в нем действительно планируется оказывать и другую помощь. "Наши подопечные смогут учиться, получать психологическую и юридическую поддержку, повышать квалификацию, проходить курсы реабилитации и сдавать анализы, не выходя из "Доброго дома", - сказала она.

В здании организуют медицинский блок, а также учебные классы, библиотеку, игровую и кинозал. Во втором корпусе появится стационар медпункта и палаты для пациентов, страдающих лейкозом. Кроме того, в гостинице откроют кафе, где смогут работать люди с ограниченными возможностями. Предполагается, что в перспективе в здании смогут размещаться не только семьи с тяжелобольными детьми, но и некоторые другие группы людей, которым нужна социальная помощь, например, женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Замдиректора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина Кирилл Киргизов рассказал ТАСС, что медучреждение давно сотрудничает с благотворительным фондом. "Сотрудничество налажено с привлечением дирекции центра, заведующих отделениями, всегда оперативно связываемся с Юлией и ее коллегами относительно мест в пансионате [при онкоцентре], потому что многим деткам, которые приезжают на лечение, не нужна госпитализация. Но сейчас появилось это замечательное место, которое позволит обеспечить им хорошие условия", - сказал Киргизов.

Он отметил, что благодаря современным технологиям в медицине детей можно отпускать из стационара не только перед операцией или после лечения, но и на некоторых этапах лечения, на ранних сроках после трансплантации. Активная ротация между стационаром и амбулаторным лечением позволяет оказать помощь большему количеству детей. Киргизов отметил, что НИИ готов помочь организовать в социальной гостинице работу необходимых медицинских специалистов.

"Открытие социальной гостиницы очень важно, потому что, приезжая из регионов на лечение, дети попадают сначала не в больницу, а в более простую атмосферу. И реабилитация в детской онкологии должна быть трехступенчатая - физическая, психологическая и академическая, здесь как раз все это будет реализовано, и педагогическая и психологическая служба. Здесь будут работать специалисты, мы планируем наладить такую работу", - сказал он.

Уникальный опыт

На открытие соцгостиницы в среду приехала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, она отметила уникальность опыта создания такого центра.

"После нескольких случаев в столице с попытками выселения жителями дома детей с онкологическими заболеваниями мы направили письмо Сергею Семеновичу [Собянину, мэру Москвы], с просьбой предоставить помещения для возможного проживания детей из других регионов, которые приезжают на лечение. И Москва выделила помещение достаточного размера, чтобы разместить тех, кому нужна помощь - это дети с онкозаболеваниями, дети, которые ждут трансплантацию, и другие группы. Теперь у родителей будет одной головной болью меньше, они смогут отдать себя заботе о ребенке, а не бегать в поисках жилого помещения", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен считает, что этот опыт следует распространить на другие субъекты России на системном уровне.

"Важно взять этот проект на вооружение. Прецедент создан в Москве, уверена, что он зарекомендует себя как эффективный. Подобного рода запрос существует и в других регионах, где есть федеральные [медицинские] центры, в которые приезжают дети из разных субъектов. Игнорировать запрос нельзя, нужно искать системные решения, и импульс, который был дан в Москве может дать развитие этому направлению в регионах", - сказала Кузнецова.

Заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Екатерина Бербер заявила, что столичные власти намерены помогать работе фонда и готовы к активному сотрудничеству. В частности, у "Доброго дома" как у некоммерческой организации будет куратор в департаменте, с помощью которого Ромейко сможет говорить, какая помощь необходима. "Конечно, много семей приезжает на лечение в Москву, и сложно не обратить внимание на такую значимую и масштабную деятельность некоммерческой организации. Мы поддерживаем такие организации, у нас ежегодно проводится грантовая поддержка НКО "Москва - добрый город", думаю, что и "Добрый дом" сможет принять участие в конкурсе", - сказала Бербер.

Ситуация с онкобольными детьми, приезжающими в Москву на лечение, вызвала общественный резонанс после серии случаев, когда соседи пытались выселить их из арендуемого благотворительными фондами жилья на почве неприязни. В письме для сбора подписей по вопросу выселения утверждалось, что такие дети якобы могут быть "заразными" и опасными для окружающих. По данным благотворительного фонда, онкобольной ребенок лечится в стационаре в среднем 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев (а иногда вплоть до четырех лет) проходит процедуры в клинике. Иногда стоимость проживания в Москве составляет до 80% всех расходов на лечение, отмечают в фонде.

О фонде

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям "Добрый дом" зарегистрирован в Москве в ноябре 2019 года. Это событие стало продолжением и развитием проекта "Добрый дом" фонда "Спаси жизнь", зарегистрированного в Камчатском крае, который появился в 2014 году и на протяжении пяти лет обеспечивал бесплатным временным жильем в столице тяжелобольных детей и сопровождающих их родителей. С 2014 года поддержку получили более 1000 семей.