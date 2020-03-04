Пятничная молитва отменена в крупнейших городах Ирана из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Еженедельная пятничная молитва официально отменена во всех административных центрах иранских провинций из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду глава совета пятничных имамов страны Али Акбари.

"На основании решения национального штаба по контролю за распространением коронавируса на этой неделе пятничная молитва не будет проводиться во всех административных центрах провинций в стране", - цитирует его агентство ISNA.

На прошлой неделе проведение пятничной молитвы было отменено в Тегеране.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 2922, при этом зарегистрировано по меньшей мере 92 летальных исхода.