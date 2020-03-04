{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Пятничная молитва отменена в крупнейших городах Ирана из-за коронавируса

Всего в Иране зарегистрированы 2922 случая заражения

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Еженедельная пятничная молитва официально отменена во всех административных центрах иранских провинций из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил в среду глава совета пятничных имамов страны Али Акбари.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"На основании решения национального штаба по контролю за распространением коронавируса на этой неделе пятничная молитва не будет проводиться во всех административных центрах провинций в стране", - цитирует его агентство ISNA.

На прошлой неделе проведение пятничной молитвы было отменено в Тегеране.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 2922, при этом зарегистрировано по меньшей мере 92 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: число заразившихся коронавирусом в Стокгольме за один день увеличилось вдвое
Всего в Швеции подтверждено 52 случая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС