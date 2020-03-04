Власти муниципалитета в Мексике отменили занятия в 13 школах из-за нападения льва

МЕХИКО, 4 марта. /ТАСС/. Власти муниципалитета Валье-де-Браво в штате Мехико отменили занятия в 13 школах из-за угрозы нападения "животного из семейства кошачьих". Об этом сообщило в среду в Facebook региональное управление образования. По данным газеты El Universal, на мужчину напал лев.

"Информируем, что проведение занятий в семи начальных и шести средних школах приостанавливается до нового уведомления, чтобы обеспечить безопасность учащихся", - говорится в тексте. Принятая мера касается районов Пиналь-де-Маркесадо и Серро-Гордо.

1 марта в Валье-де-Браво было найдено тело таксиста, ставшего жертвой нападения крупного зверя. В дикой природе Мексики львы не обитают, в отличие от пум. Власти приступили к поиску зверя и призвали местных жителей не покидать свои дома без особой необходимости.