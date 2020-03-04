Ученый: газовики и оленеводы должны вместе проводить мобильное освоение Ямала

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Газовикам и кочевым оленеводам Ямала стоит проводить совместное мобильное освоение региона ради сохранения его экосистемы, причем первым следует на равных учитывать опыт вторых. Такое мнение выразил директор Кунсткамеры, один из ведущих российских исследователей народов Севера Андрей Головнев.

"Представителям газодобывающей отрасли и местных кочевников-оленеводов на Ямале следовало бы проводить совместное мобильное освоение региона. Сам принцип мобильности с его главной установкой "будь легким и маневренным, а не тяжелым и неуклюжим" крайне полезен для поведения человека на Севере. В данном случае я выступаю за паритет опыта индустрии и кочевников. Пока же, еще с советских лет, мы ограничиваемся примитивным размышлением, что вахтовики - это временщики, и противопоставляем их аборигенам", - сказал Головнев ТАСС после выступления с лекцией "Кочевники Арктики" на площадке "Роснано".

По словам ученого, в перспективе ближайших лет совместное мобильное освоение Ямала, ключевого центра газодобычи в России, должно выражаться в учитывании основных маршрутов кочевников-оленеводов. "Нефтегазовый комплекс может довольно легко их обойти. На Ямале транспорт газовиков и караваны кочевников движутся по одному и тому же хребту в центральной части полуострова. И распределение движения вокруг этого хребта - это та технология, которая в состоянии обеспечить баланс двух главных направлений хозяйственной жизни - традиционного оленеводства и газодобычи, которая представляет гордость современного Ямала", - отметил Головнёв.

Кроме того, добавил исследователь, мобильному освоению арктического региона не в меньшей степени поможет внедрение облегченных сборно-разборных самовозводящихся модулей как жилого, так и хозяйственного назначения. "При хорошей дизайнерской аранжировке кочевого жилища такие модули, возводимые из заменяемых наноматериалов по принципу трансформера, вполне могут быть приняты для освоения газовиками. Это само по себе обеспечивает экологичность газовых проектов", - обратил внимание собеседник агентства.