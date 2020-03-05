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Всероссийский открытый урок для школьников посвятят профессии инженера

Открытое занятие пройдет в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ и портал "Проектория" проведут в четверг для школьников всероссийский открытый урок, посвященный профессии инженера. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

"Пятого марта в 13:00 состоится всероссийский открытый урок "Инженеры 2.0". Мероприятие будет посвящено специалистам, без которых невозможно представить современный мир, - представителям различных инженерных профессий", - сообщили в пресс-службе.

Открытое занятие пройдет в Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", также его можно посмотреть в прямом эфире в группах проекта в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", на портале "Проектория" и через личные кабинеты образовательных организаций.

Участие в уроке примут ректор вуза Алевтина Черникова, доктор технических наук, профессор, академик РАН Леонид Вайсберг, сооснователь конструкторского бюро "Карфидов Лаб" Дмитрий Васильев. Модератором выступит теле-, радиоведущий Антон Комолов. Они расскажут, какие изменения ждут профессию в будущем, достаточно ли инженеру знаний в одной области, или нужно быть универсальным специалистом.

Кроме того, в режиме телемоста к прямому эфиру подключатся школьники из Старого Оскола и Томска, а также активные участники флешмоба #смотрюпроекторию из Краснодара и поселка им. Тимирязева Нижегородской области.

Всероссийские открытые уроки - это онлайн-занятия по профессиональной навигации, которые знакомят учеников 8-11-х классов с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров.

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