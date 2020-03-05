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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся новым коронавирусом в мире за сутки выросло на 2223

В ВОЗ уточнили, что всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения, из которых 80422 - в Китае, а 12668 - за его пределами
Описание
© Ali Shirband/Mizan News Agency via AP

ТАСС, 5 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире, 120 из которых приходятся на Китай. Об этом говорится в опубликованном в среду информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2103 человек.

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Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 93090 случаев заражения, из которых 80422 - в Китае, а 12668 - за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 2984 человека в Китае (38 за сутки) и 214 - по всему миру (48 за сутки).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. Основная масса заболевших приходится на КНР.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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