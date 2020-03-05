В США от нового коронавируса умер первый человек за пределами штата Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в США возросло до 11, один из случаев впервые произошел в Калифорнии, за пределами штата Вашингтон. Об этом заявили в среду представители местных властей.

Как сообщается на официальном сайте округа Плэсер (штат Калифорния), "местный житель умер от COVID-19" (название вызываемого коронавирусом заболевания). "Это был пожилой человек, у которого имелись и иные проблемы со здоровьем, это второй подтвержденный случай заражения COVID-19 в округе и первый летальный исход из-за данного заболевания в Калифорнии", - отмечается в заявлении.

На сайте управления здравоохранения штата сообщается, что в Калифорнии находятся 53 человека, которые заражены коронавирусом нового типа. В их числе те, кто был инфицирован за пределами страны.

Управление здравоохранения штата Вашингтон сообщило, что в округах Кинг и Снохомиш зафиксировали уже 39 случаев заражения коронавирусом, имели место 10 летальных исходов. Во вторник сообщалось, что в штате было 27 инфицированных, умерших из-за вируса было девять.

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся около 130 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.