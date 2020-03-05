Общественник: Канада затягивает дело пособника нацистов Оберлендера, ожидая его смерти

ОТТАВА, 5 марта. /ТАСС/. Канадские власти намеренно затягивают процесс по делу экс-пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России обвиняют в причастности к расстрелу воспитанников детского дома в 1942 году. Такое мнение в среду корреспонденту ТАСС высказал руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер.

"Все делается для того, чтобы затянуть этот процесс, чтобы он спокойно умер в Канаде, - сказал Мицнер. - Многие русскоязычные канадцы и местные еврейские организации возмущены тем, что такие процессы здесь длятся годами, а пособники нацистов при этом спокойно доживают свой век в Канаде, так и не понеся наказания". Общественник также уверен, что канадские власти не примут решение о депортации 96-летнего Оберлендера, так как до сих пор не ясно, куда его можно выслать.

Дело Оберлендера

Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован немцами в качестве переводчика и, в частности, служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности, в то время как в 1940-х и 1960-х годах несколько его сослуживцев были задержаны и осуждены. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде СС-10 "а", было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

В настоящее время вопрос о возможной депортации Оберлендера рассматривается миграционными властями Канады, но при этом официальные лица не комментируют запросы относительно того, в какую страну его теоретически могут выслать. Адвокаты настаивают на закрытии дела из-за отсутствия юрисдикции. По их мнению, миграционные службы не могут выписать приказ на депортацию, так как Оберлендер имеет статус лица, постоянно проживающего в Канаде, хоть и без канадского гражданства. В Канаду Оберлендер попал в 1954 году и получил здесь вид на жительство.

Запрос Следственного комитета

В начале февраля Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревается в причастности к данному преступлению. СК расследует уголовное дело по статье УК РФ "Геноцид". Оно было возбуждено по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, согласно которым члены зондеркоманды СС-10 "а", применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Ранее в Минюсте Канады корреспонденту ТАСС не стали давать каких-либо комментариев относительно запроса СК РФ, пояснив, что "у Канады и России есть договор о взаимной правовой помощи, а любые запросы, сделанные в соответствии с этим договором, носят конфиденциальный характер".

Похожее дело

В 2015 году в Канаде на 94-м году жизни умер Владимир Катрюк, которого в России обвиняли в убийствах жителей белорусской Хатыни во время Великой Отечественной войны. Он проживал в Канаде с 1951 года. Его лишили канадского гражданства в 1999 году, когда вскрылась правда о его военных преступлениях, но в ноябре 2010 года суд вернул ему канадский паспорт.

В 2012 году активистам неправительственной организации "Центр Визенталя" удалось найти документы, подтверждающие, что Катрюк лично расстреливал жителей Хатыни в 1943 году. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о геноциде в отношении Катрюка, но Канада отказалась исполнять запрос о его выдаче российским властям.