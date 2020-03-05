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Комитеты мексиканского Сената одобрили законопроект об использовании марихуаны для отдыха

Законопроект среди прочего предлагает увеличить с 5 до 28 граммов количество наркотика, которое можно иметь при себе, а также разрешить выращивание конопли в небольшом объеме для личного использования

МЕХИКО, 5 марта. /ТАСС/. Законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения, в среду получил одобрение членов двух комитетов Палаты сенаторов мексиканского парламента. Об этом говорится в сообщении, размещенном в ее официальном Twitter.

Ожидается, что уже на следующей неделе обсуждение этой инициативы будет вынесено на пленарное заседание верхней палаты Конгресса латиноамериканской республики. Законопроект среди прочего предлагает увеличить с 5 до 28 граммов количество наркотика, которое можно иметь при себе, а также разрешить выращивание конопли в небольшом объеме для личного использования. Если он будет поддержан сенаторами, то затем его должна будет ратифицировать Палата депутатов, после чего он будет направлен президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

В ноябре 2015 года Верховный суд Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны и впервые дал право употреблять ее, а также сеять, выращивать, иметь и перевозить. Палата депутатов в апреле 2017 года одобрила смягчение антинаркотического законодательства в части использования марихуаны в медицинских и научных целях. В конце 2018 года власти выдали разрешение на продажу в Мексике ряда продуктов с использованием производных каннабиса. Речь идет о пищевых добавках, косметике и продовольственных товарах.

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