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В Якутии в этом году приступят к реализации девяти проектов развития сельских территорий

На эти цели в регионе направят почти 2,6 млрд рублей
Якутия Александр Рюмин/ТАСС
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Якутия
© Александр Рюмин/ТАСС

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Реализация девяти проектов по государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий" начнется в 2020 году. На все проекты предусмотрено около 2,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - около 2,4 млрд рублей, из региональных средств - 202,3 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства Якутии.

Госпрограмма призвана создать комфортные условия для сельских жителей, поддержать население в занятии сельским хозяйством. При утверждении объектов были проведены общественные слушания, где учитывались интересы населения, бизнес-сообществ, проживающих в населенном пункте. Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета.

"Девять проектов предусматривают 26 мероприятий: строительство одной школы, трех малокомплектных школ-садов, трех детских садов, строительство одного офиса врача, капремонт двух поликлиник и учебной мастерской, строительство шести внутрипоселковых газовых сетей, строительство одного канализационного очистного сооружения, приобретение модульной водоочистной станции, приобретение шести автомобилей для школ", - сказали в ведомстве.

Один из девяти проектов комплексного развития в селе Килянки Чурапчинского улуса признан Минсельхозом России одним из лучших. Проект предполагает строительство школы-сада общей площадью более 2 тыс. кв. м на 90 мест для школьников и 25 мест для воспитанников. Четыре года назад пожар уничтожил деревянное здание школы, и теперь 78 учеников размещены в приспособленных для занятий зданиях. Нынешний детский сад не соответствует техническим условиям и требованиям эксплуатации. Новое здание планируется начать строить в 2020-м и закончить в 2021 году. Стоимость составляет около 343 млн рублей.

В этом году девять проектов будут реализованы в 11 сельских территориях восьми районов Якутии, включая арктические: Вилюйский, Горный, Жиганский, Мегино-Кангалаский, Оленекский, Сунтарский, Хангаласский, Чурапчинский районы.

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