Власти Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации из-за опасности распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство AP.

"Штат Калифорния задействует все уровни власти, чтобы выявлять случаи заражения и остановить распространение этого коронавируса, - заявил Ньюсом. - Объявление чрезвычайной ситуации поможет штату подготовить население и систему здравоохранения на случай более широкого его распространения".

Ранее в среду стало известно о том, что число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом в США возросло до 11. Один из случаев впервые произошел в Калифорнии, за пределами штата Вашингтон, где также введен режим ЧС. Помимо этих двух штатов, режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Флорида.

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, на территории страны находятся около 130 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те лица, которые уже полностью вылечены или выздоравливают.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.