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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тысячи

Число умерших увеличилось на три, составив 35 человек

СЕУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло за сутки на 438, достигнув 5766. Об этом сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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По данным ведомства, число умерших увеличилось на три, составив 35 человек. В большинстве случаев это пожилые люди, страдавшие от других серьезных заболеваний.

Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (320 новых случаев, всего - 4326) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (87 новых случаев, всего - 861). В Сеуле зарегистрировано четыре новых случая инфицирования, число заразившихся в столице достигло 92 человек.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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