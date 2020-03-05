Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тысячи

СЕУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло за сутки на 438, достигнув 5766. Об этом сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По данным ведомства, число умерших увеличилось на три, составив 35 человек. В большинстве случаев это пожилые люди, страдавшие от других серьезных заболеваний.

Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Тэгу (320 новых случаев, всего - 4326) и соседней провинции Кёнсан-Пукто (87 новых случаев, всего - 861). В Сеуле зарегистрировано четыре новых случая инфицирования, число заразившихся в столице достигло 92 человек.