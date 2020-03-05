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Власти штата Мехико направили 250 военных и полицейских на поиски убившего человека льва

Ранее местные власти отменили занятия в 13 школах из-за угрозы нападения хищника и призвали жителей не покидать свои дома без особой необходимости

МЕХИКО, 5 марта. /ТАСС/. Власти штата Мехико в среду развернули масштабную операцию по поиску крупного животного из семейства кошачьих, предположительно, льва, который убил человека в муниципалитете Валье-де-Браво. В мероприятии задействованы порядка 250 военных и полицейских, не считая сотрудников управления по охране окружающей среды, сообщила газета Milenio.

Поиск зверя ведется не только с земли, но и с воздуха, при помощи беспилотников. Ранее в среду местные власти отменили занятия в 13 школах из-за угрозы нападения хищника и призвали жителей не покидать свои дома без особой необходимости. "Пока мы не поймаем его, занятия в школах Валье-де-Браво не возобновятся", - заявил в интервью радиостанции Formula глава муниципальной администрации Маурисио Осорио.

1 марта в Валье-де-Браво было найдено тело таксиста, ставшего жертвой нападения крупного зверя. Согласно одной из версий случившегося, с мужчиной расправился лев. В дикой природе Мексики эти животные не обитают, в отличие от пум - других представителей того же семейства.

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Мексика
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