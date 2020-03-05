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Распространение коронавируса нового типа

В Китае заявили, что готовы предоставить помощь странам, пострадавшим от коронавируса

Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй подчеркнул, что Пекин продолжит уделять пристальное внимание этой проблеме, обеспечивая полную прозрачность в ходе борьбы с заболеванием

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китайские власти готовы предоставить активную помощь странам, серьезно пострадавшим в результате вспышки нового коронавируса. Об этом заявил в четверг заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

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"Мы готовы предоставить всю возможную помощь странам, где из-за распространения пневмонии сложилась сложная ситуация", - сообщил он на пресс-конференции.

По словам дипломата, правительство Китая будет наращивать сотрудничество с другими государствами в области медицины и фармацевтики, в том числе для создания эффективной вакцины против коронавируса. Ма Чжаосюй подчеркнул, что Пекин продолжит уделять пристальное внимание этой проблеме, обеспечивая полную прозрачность в ходе борьбы с заболеванием.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию, однако на КНР приходится основная масса заболевших - 80,4 тыс. человек, из них 52 тыс. выздоровели, умерли более 3 тыс. Множество инфицированных выявлено в Республике Корея, Иране и Италии. Число заболевших в мире, не включая Китай, достигло 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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