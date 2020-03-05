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Распространение коронавируса нового типа

У семи эвакуированных в Приморье с лайнера Diamond Princess коронавирус не обнаружили

Врачи ожидают результаты анализов еще двух человек. Симптомов инфицирования у них пока не обнаружили

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск) подтвердил отрицательные анализы на коронавирус нового типа у семи находящихся в Приморье россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, где ранее афиксировали вспышку вызванной вирусом болезни. Об этом ТАСС в четверг рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

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"Результаты анализов на новый коронавирус от первых семи граждан, эвакуированных с лайнера, поступили из новосибирского центра "Вектор". Все они отрицательные, вируса не обнаружено", - сказала Аббасова.

Она добавила, что результаты анализов еще двух россиян поступят в ведомство позже. При этом приморские врачи пока не обнаружили у них признаков инфицирования новым коронавирусом.

В конце февраля заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые были доставлены в Казань. В Краевой клинической больнице №2 во Владивостоке находятся еще девять эвакуированных с лайнера, семь из них прибыли 23 февраля, двое - в конце месяца.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В отдельном порядке из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг и Россия.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи инфицирования были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. По последним данным ВОЗ, число заразившихся в мире достигло 93 тыс., 3,2 тыс. человек умерли.

Теги
ЯпонияРоссияКитайПриморский крайТатарстанНовосибирская областьРаспространение коронавируса нового типа
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