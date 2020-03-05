Мэрия Якутска намерена обеспечить питание школьников по единому меню

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Мэрия Якутска планирует создать комбинат с единым меню для организации централизованного питания в городских школах и детских садах. Он сможет контролировать качество блюд и исходного сырья, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель главы Якутска Максим Трофимов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. Мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"Новые требования к качеству жизни и к питанию детей требуют новых подходов к организации школьного питания и питания в детских садах. В настоящее время есть и положительные моменты в питании детей: включены в меню блюда из местного сырья, такие как жеребятина, белорыбица, местная брусника. Тем не менее, необходимо признать, что нужно усилить контроль за качеством исходного сырья, поставляемого для приготовления еды в пищеблоки, а также за качеством приготовленных блюд. При действующей системе привлечения организаторов питания для школ это представляется сложным, поэтому была поставлена цель создать комбинат питания для централизованного обеспечения здоровой пищей детей города Якутска по единому меню и обеспечить обратную связь с родителями по этому вопросу для оперативного контроля качества", - сказал Трофимов.

По его словам, идея о создании комбината была озвучена в 2019 году. Сейчас администрация изучает опыт других регионов по организации школьного питания, по контролю входного сырья, качества готовых блюд. Планируется организовать лабораторный контроль продуктов питания, исполнения санитарных норм, соблюдения технологических карт. "В данное время прорабатываются окончательные параметры реорганизации школьного питания", - добавил Трофимов.

"Планируется создание комбината в три этапа. Первый этап - организация контроля входного сырья, ревизия, обновление оборудования пищеблоков, создание новых единых меню. Второй этап - внедрение программного обеспечения по полному контролю работы пищеблоков, приготовление централизованно определенного ассортимента в комбинате питания, обучение персонала. Третий этап - полностью передача функций по организации питания комбинату", - сообщил первый замглавы Якутска. Как он отметил, объемы требуемого финансирования будут зависеть от окончательных параметров создания комбината и будут рассчитаны после проведения ревизии пищеблоков и имеющихся технологических мощностей и площадей для его организации.

В Якутске работает 51 школа, в которой учатся 47 тыс. человек. Из них около 20 тыс. - ученики начальных классов.