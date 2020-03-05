{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Сообщается, что дипломат умер дома, смерть была вызвана естественными причинами
Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр EPA Photo/Fabrice Coffrini
Описание
Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр
© EPA Photo/Fabrice Coffrini

ТАСС, 5 марта. Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1982-1991 годах, умер в Перу на 101-м году жизни. Об этом сообщила в среду перуанская радиостанция RPP со ссылкой на заявление сына дипломата Франсиско.

"Мой отец скончался после сложной недели, он скончался в 20:09 (04:09 мск - прим. ТАСС) и покоится с миром", - приводит радиостанция слова Франсиско Переса де Куэльяра. Сообщается, что Перес де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу Лиме. С 1940 года работал в МИД Перу, занимал посты в посольствах во Франции, Великобритании, Боливии и Бразилии, был послом в Швейцарии, в 1969-1971 году занимал пост посла Перу в СССР. С 1 января 1982 года получил пост генерального секретаря ООН и проработал на нем два срока.

Перес де Куэльяр активно занимался посреднической деятельностью. В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта, в 1990 году предпринимал попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта. В 1991 году Перес де Куэльяр участвовал в переговорах о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, а также о заключении соглашения об окончании гражданской войны в Сальвадоре.

В 1983 году им была создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, в рамках которой была разработана концепция устойчивого развития - баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.

Теги
Перу
Реклама на ТАСС
Сахалин попросит Минсельхоз РФ вернуть право на любительский лов тихоокеанских лососей
С 1 января этого года жители региона лишились возможности вылавливать рыбу с помощью сетей в границах участков, предоставленных для промышленного рыболовства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС