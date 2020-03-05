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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 105

60 заболевших остаются в больницах, 43 - выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 марта. /ТАСС/. Четыре случая заражения коронавирусом нового вида выявлено в Гонконге за последние сутки, их общее число возросло до 105. Такие сведения приводятся в распространенной в четверг сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения этого специального административного района Китая.

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Уточняется, что у 104 пациентов был подтвержден диагноз, еще один случай - предполагаемый. В настоящее время 60 заболевших остаются в больницах, 43 - выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом.

Между тем местные эксперты подтвердили случай передачи нового коронавируса от человека домашнему животному. Речь идет о собаке декоративной породы, у которой была выявлена инфекция без наличия каких-либо симптомов. Помещенный в карантин питомец принадлежал женщине, у которой ранее было диагностировано заболевание, вызванное коронавирусом.

Вместе с тем продолжается операция по эвакуации более 500 жителей Гонконга из китайского города Ухань, оказавшегося в эпицентре вспышки. В среду двумя чартерными рейсами оттуда были вывезены 244 пассажира, еще два рейса будут выполнены в четверг.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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