Сахалин попросит Минсельхоз РФ вернуть право на любительский лов тихоокеанских лососей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг во время очередного заседания единогласно приняли решение направить в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева обращение с просьбой вернуть возможность организовывать любительский лов тихоокеанских лососей по путевкам с помощью сетей в границах рыболовных участков, предоставленных для промышленного рыболовства.

Как рассказали ТАСС в агентстве по рыболовству региона, ранее любительское и спортивное рыболовство велось в Сахалинской области на специальных рыбопромысловых участках. В 2019 году таких участков было 44, было организовано 7606 путевок, добыто 125,8 тонны водных биоресурсов. Результат положительно сказался на обеспечении населения высококачественной доступной рыбой. С 1 января 2020 года рыбаки-любители лишились такой возможности, исключением стали только два участка морской акватории - в Охинском районе и на курильском острове Шикотан. Власти Сахалинской области начали получать от населения многочисленные обращения с просьбой о решении проблемы.

"Депутаты проголосовали за обращение. Текст обращения принят", - озвучил результат голосования председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин.

По словам депутатов, для жителей Сахалинской области запрет на вылов является достаточно серьезной проблемой. В регионе отмечается высокий спрос на любительский лов тихоокеанских лососей по путевкам с помощью сетей. Кроме того, запрет негативным образом отражается на уровне обеспеченности населения доступной рыбой.

Изменения в Лесной кодекс РФ

Сахалинские депутаты также приняли решение обратиться в Госдуму с просьбой о внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части использования лесов для осуществления рыболовства. Парламентарии отметили, что рыбохозяйственный комплекс, являющийся основой экономики островного региона после нефтегазовой отрасли, демонстрирует положительную динамику развития. Однако уже долгое время сохраняется ряд проблем, требующих решения на законодательном уровне. Речь идет об отсутствии в лесном законодательстве норм, регламентирующих порядок использования земель лесного фонда для размещения временных объектов, необходимых при рыбопромысловой деятельности. Практика показывает, что рыбодобывающие организации, получившие отказ на предоставление в аренду таких участков, вынуждены незаконно размещать в прибрежной лесной зоне рыболовецкие станы. В то же время органы прокуратуры применяют к ним меры реагирования, вплоть до исковых заявлений в суд.

Ранее в Сахалинской областной думе ТАСС сообщали о том, что осенью прошлого года в Южно-Сахалинске были проведены парламентские слушания о правоприменении новых положений законодательства в сфере рыболовства с учетом региональных особенностей. В них приняли участие островные депутаты, представители правительства области, муниципалитетов, коммерческих и некоммерческих организаций рыбохозяйственного комплекса региона, Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, органов государственной власти Хабаровского края и Магаданской области, а также научного сообщества. Тогда участники слушаний пришли к выводу, что кардинальные изменения в законодательстве были необходимы ради укрепления продовольственной безопасности страны. Однако, по их мнению, некоторые отдельные положения, вступившие в силу с 1 января 2020 года, привносят негативные тенденции при организации любительского рыболовства в Сахалинской области.