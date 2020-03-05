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Парагвай подозревает бывшего футболиста Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта

В номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 марта. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо (настоящее имя Роналдо де Ассис Моррейра) подозревается в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая. Об этом сообщила в среду газета ABC Color со ссылкой на министра внутренних дел южноамериканской республики Эуклидеса Асеведо.

В среду вечером в номере гостиницы, где остановился спортсмен, прошел обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его агента и старшего брата Роберто. По информации газеты, оба остаются в номере под охраной полиции и утром в четверг должны явиться для дачи показаний в прокуратуру. Как уточнил в беседе с изданием Асеведо, на арест обоих выдан ордер по обвинению в использовании подложных документов, однако решение о месте содержания под стражей еще не принято.

Ранее Роналдиньо на родине лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

На момент выписки судебного постановления о лишении паспорта в столице южного штата Риу-Гранди-ду-Сул - городе Порту-Алегри - было зарегистрировано по меньшей мере 19 принадлежащих футболисту объектов недвижимости, по которым имелась просроченная фискальная задолженность на общую сумму не менее 1,8 млн бразильских реалов (около $480 тыс.). По некоторым из них налоги не уплачивались на протяжении последних 15 лет. При этом на бразильских счетах Роналдиньо хранилось менее 10 американских долларов.

Теги
Бразилия
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