Фильм "Красотка" стал любимой картиной российских женщин по версии проекта "Кино Mail.ru"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Проект "Кино Mail.ru" составил рейтинг любимых картин российских зрительниц в преддверии Международного женского дня, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе проекта. Фаворитом оказалась мелодрама Гэрри Маршалла "Красотка".

"Кино Mail.ru" проанализировал рейтинги, которые пользовательницы проекта выставляли фильмам за всю историю, и сформировал список наиболее высоко и часто оцениваемых женской аудиторией лент. Таким образом удалось определить любимый фильм россиянок - им стала голливудская мелодрама 1990 года "Красотка" режиссера Гэрри Маршалла с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях", - рассказали в пресс-службе проекта.

Второе место занял французский фильм 2011 года "1+1" о трогательной дружбе африканского эмигранта с богатым бизнесменом, оказавшемся в инвалидном кресле. Третье место досталось советской комедии Эльдара Рязанова "Служебный роман".

Опрос выявил различия в кинопредпочтениях у москвичек и россиянок из других городов страны. Например, у зрительниц из Москвы, в отличие от жительниц других регионов, в список любимых фильмов, помимо голливудских "Красотки" и "Грязных танцев", вошли американские комедии "Предложение" с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом и "Дьявол носит Prada" с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, а также британская экранизация романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" 2005 года. А вот советская лента "Москва слезам не верит" вошла в топ любимых фильмов жительниц других регионов, включая Санкт-Петербург, в то время как в рейтинге москвичек ее не оказалось.

Согласно результатам опроса, женщины от 50 лет и старше отдают предпочтение советским и военным фильмам: в их рейтинги, помимо указанных выше советских фильмов, вошли также "В бой идут одни "старики" и "А зори здесь тихие".

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