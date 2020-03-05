Сахалинская область на этой неделе получит 80 тыс. медицинских масок из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сахалинские аптеки на этой неделе пополнят запасы медицинских масок на 80 тыс. экземпляров в связи с повышенным спросом со стороны населения из-за вспышки заболевания, вызванного новым типом коронавируса. Об этом в четверг сообщила депутатам на очередном заседании Сахалинской областной думы заместитель министра здравоохранения региона Нина Мухина.

В России, особенно в регионах Дальнего Востока, в связи с опасениями населения по поводу коронавируса отмечается высокий спрос на медицинские маски. В результате в аптеках повсеместно начали отмечать дефицит этого товара. Ранее гендиректор российского фармдистрибьютора ЦВ "Протек" Дмитрий Погребинский рассказал ТАСС о том, что производители масок испытывают серьезные сложности с поставками компонентов из Китая для их изготовления. В Сахалинской области спрос на маски начал повышаться после того, как вспышки инфекции обнаружили в расположенных по соседству Японии и Южной Корее. Авиасообщение с Кореей прекратилось 1 марта, с 5 марта Сахалинская область намерена прекратить полеты на японский остров Хоккайдо.

"В течение этой недели в аптечную сеть Сахалинской области должно поступить более 80 тыс. масок", - сообщила парламентариям Мухина. По словам депутата областной думы Светланы Ивановой, в сахалинских аптеках с прошлой недели почти полностью отсутствуют медицинские маски. "Я обзвонила аптеки, нашла остатки масок только в одной. В аптеках говорят, что ожидают новых поставок, но точно ответить по этому поводу не могут. Также говорят, что люди массово обращаются и интересуются по поводу масок", - рассказала Иванова.

По информации Мухиной, за последние три недели на наличие коронавируса нового типа в Сахалинской области обследовали более 300 человек, прибывших на территорию региона международными рейсами. Сейчас под домашним наблюдением находятся 172 человека. Ни одного случая заболевания лабораторно подтверждено не было.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано около 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.