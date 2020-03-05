Премьер Японии договорился с оппозицией о возможном введении режима ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ достиг в четверг договоренности с лидерами оппозиционных партий о принятии в парламенте поправок к действующему законодательству, которые позволят в случае необходимости ввести в стране общенациональный или локальный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Документ предполагается принять в нижней палате 12 марта и ввести в действие уже на следующей неделе, сообщил телеканал NHK .

Законопроект, в частности, дает властям право запрещать населению отдельных районов в течение определенного времени покидать жилища без разрешения. По согласованию с правительством губернаторы префектур также смогут принудительно закрывать учебные и другие заведения. В случае нехватки лечебных заведений они получают право на строительство временных госпиталей с конфискацией необходимых для этого земельных участков, построек и запасов медикаментов. За попытки препятствовать этому вводится уголовное наказание.

Сейчас такие положения включены в закон на случай эпидемии новых видов гриппа. Премьер-министр Абэ предлагает пересмотреть этот документ, с тем чтобы предоставить властям подобные полномочия и в отношении ситуации с особо опасным распространением нового коронавируса.

К настоящему времени в Японии отмечены более 1030 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли двенадцать человек. Основная часть заразившихся - 706 человек - это пассажиры и члены команды круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту города Иокогама, примыкающего с юга к Токио. С судна люди уже полностью эвакуированы.