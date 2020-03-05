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Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью экс-генсека ООН Переса де Куэльяра

Генеральный секретарь ООН назвал Хавьера Переса де Куэльяра замечательным и отзывчивым мировым лидером, благодаря которому мир стал гораздо лучше

ТАСС, 5 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования в связи со смертью Хавьера Переса де Куэльяра, руководившего организацией в 1982-1991 годах. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ООН.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семье господина Переса де Куэльяра, перуанскому народу и тем многим людям по всему миру, на чьи жизни оказал влияние замечательный и отзывчивый мировой лидер, благодаря которому мир стал гораздо лучше", - говорится в сообщении. Гутерриш подчеркнул роль Переса де Куэльяра в разрешении многих международных конфликтов и заключении ряда мирных соглашений.

Хавьер Перес де Куэльяр умер 4 марта в Перу на 101-м году жизни.

Теги
Гутерриш, АнтониуПерес де Куэльяр, Хавьер
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